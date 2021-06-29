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Koronavirüs pandemisinde çocuklarda diyabet iki kattan fazla arttı

Koronavirüs pandemisinde çocuklarda diyabet iki kattan fazla arttı

Amerikan Diyabet Derneğinin bu yıl gerçekleştirdiği sanal oturumda pandemi döneminde çocuklarda tip 2 diyabet hastalığı vakalarının ve hastaneye yatışlarının iki katından fazla arttığı açıklandı. Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezinde görev yapan Doç. Dr. Daniel Hsia, "Tip 2 diyabet için risk oranı evde kalmak zorunda olunan, sağlıklı yiyeceklere ve fiziksel aktiviteye erişimin olmadığı ve uyku bozukluklarının olduğu böyle bir dönemde daha da artabilir" dedi.

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Amerikan Diyabet Derneğinin bu yıl gerçekleştirdiği sanal oturumda pandeminin çocuklar üzerindeki diyabet vakalarındaki etkileri tartışıldı.

Toplantıya katılan üyeler arasından iki hastane, pandemi döneminde çocuklardaki tip 2 diyabet hastalığı vakalarının arttığını bildirdi.

Özellikle hastaneye yatış vakalarında artış olduğu bildirilirken Louisiana'daki Our Lady of the Lake Çocuk Hastanesinde yapılan veri analizinde Mart-Aralık 2020 döneminde hastaneye yatırılan çocukların yüzde 0,62'sinin diyabet tip 2 hastası olduğu belirtildi.

Bir önceki senenin aynı döneminde bu rakamın yüzde 0,27 olduğu bildirilen analizde artışın iki kattan fazla olduğu aktarıldı.

Washington DC'deki Ulusal Çocuk Hastanesi de sanal oturumda çocuklarda tip 2 diyabet vakalarının 2019'dan 2020'ye yüzde 233 arttığını ve çocukların önceki yıllara göre daha ağır semptomlar gösterdiğini bildirdi.

Toplantıda tip 2 diyabetin açık ara en yaygın diyabet türü olduğu belirtilirken obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği ile ilişkili olduğunun altı çizildi.

"Daha da kötüleşebilir"

Louisiana Baton Rouge'drki Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezinde görev yapan Doç. Dr. Daniel Hsia, "Bunlar çok küçük rakamlar ancak bu oranın geçen yıl iki katından fazla artması bile önemli" derken, "Biz tek bir hastaneyiz ancak ülke genelinde olup bitenlerin bir yansıması olabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Hsia, "Tip 2 diyabet için risk oranı evde kalmak zorunda olunan, sağlıklı yiyeceklere ve fiziksel aktiviteye erişimlerinin olmadığı ve uyku bozukluklarının olduğu böyle bir dönemde daha da artabilir" diye konuştu.

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, CNN International'a 2020'de tip 2 diyabet için kabul edilen çocukların 2019'da kabul edilen çocuklara göre daha şiddetli semptomlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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