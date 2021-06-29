Bakan Pakdemirli'den sert tepki: Adice bir polemik

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son günlerde artan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, yanan alanlarda yapılaşma olduğu iddialarına tepki göstererek, "Adice bir polemik" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görkem kardeşimize (orman yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden itfaiye eri) Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Ekim-Kasım sezonunda Görkem kardeşimiz adına orayı hatıra ormanı haline getireceğiz. Babasına dün öğle namazı sonrasında tebliğ ettik. Anayasa'nın 169. maddesi orman alanlarını korur. Yansa dahi oranın tekrar ağaçlandırılması gerekir. Maalesef bu konular belki sadece iktidar karşıtlığı ve farklı sebeplerle ne yazık ki, medyada sürekli olarak söylenir ama asla doğrusu yoktur.

"Adice bir polemik"

Şehidimizin olduğu günde bu tartışmaların olması adice bir polemik yapılması demektir. Bu şehidimiz boşuna mı öldü? Orada bir otel yapılması için mi öldü? Bugün iktidarda biz varız, yarın başkası, öbür gün başkası olacak. En iyi korunan alanlar orman alanlarıdır. Silahlı muhafızları vardır. Orman muhafızları ve 180 yıldır çok sıkı işleyen teşkilat vardır. Bu tarz dedikodular oradaki orman çalışanlarımızı kötü etkilediğini hatırlatmak isterim.

"Mangal yapan adamı İha ile bulduk"

Toplamda 25 hektarlık bir yangın. Elbette küçümsemiyorum, Hatay yangını bunun neredeyse 100 misli veya daha fazlası. Biz teknik konuda dünyada en iyiler arasındayız. 'Akdeniz havzasında Türkler açık ara birinci' deniyor dünya kuruluşlarında. Şu an bize gelecek olan tavsiyelerin çok üst düzeyde olması lazım. Belki de uzaydan biz bu işe nasıl müdahale edebiliriz olması lazım. İHA'lar, apartman helikopterleri ile müdahale ediyoruz. İHA'lar gündüz vakti yangınları tespit eder. 750 tane orman kulelerimiz var. Çakmak dahi olsa İHA'larımız tespit eder. Ormanda mangal yapan adam 'Ben çok güzel saklanmıştım, nasıl buldunuz' demişti. Onu İHA'larla bulduk.

"Dünyada ya birinci ya ikinciyiz"

Geceleri tüm dünyada hava araçları uçmaz. Söndürme ve yangını yönetmek için. Geceleri termal kameralarla sıcak noktaların tespiti ve yönlendirilmesi için kullanıyoruz. Bu da dünyada ya ABD birinci ya da biziz. Elbette teşkilatımız bazı şeyleri eksik yapabilir ama rakamlara baktığınızda teşkilatımız dünyada ya birinci ya ikinciyiz.

Böyle bir saldırı doğru değil. Biz polis ve askerden sonra en çok şehit veren kurumuz. Birçok zamanlar şehit veriyoruz. Bizim işimiz de düşmanla savaş gibi yangınla savaştır. Hiçbir farkı yok. Bu savaşta moral ve motivasyonu iyi tutmamız lazım. Hatay yangınında 4 gün boyunca oradan ayrılmadım."