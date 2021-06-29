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Kuyumcu esnafından vatandaşlara uyarı: Ucuz altın yoktur

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuyumcu esnafından vatandaşlara uyarı: Ucuz altın yoktur

Düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlara altın konusunda uyarı geldi. Vatandaşların bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ucuz altın diye bir şey olmadığının altını çizerek bu şekilde satılan altınların ayarına dikkat çekiyor.

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Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerdeki sıkı tedbirler gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlarda düğün telaşı başladı. Düğün telaşına giren vatandaşlar, düğünlerin vazgeçilmezi altın takılarını almaya başlarken sahte ve gramajı düşük almamaları için vatandaşları uyarı geldi.

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Sahte ve gramajı düşük altının çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durum olduğunu belirten Yüksel, "Vatandaşların burada dikkat edeceği çok önemli noktalar var. Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur. Yüzyıllardır cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan; gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Vatandaşlar da tabi bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor" dedi.

"Vatandaşlar güvendikleri esnaftan alışveriş yapsın"

Vatandaşların güvenmediği kuyumcudan alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, "Vatandaşlar, uygun fiyata diye altını alıyor, gidip düğünde arkadaşına düğün hediye olarak takıyor. Sonra ise taktığı altının sahte çıktığını öğreniyor. Biz bununla çok karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlar, düğünlerden sonra cumhuriyet ve çeyrek altın bizlere getiriyor. Kontrol ettiğimizde düşük ayarlı ve sahte olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bozmaya getiren de üzülüyor. Bunu yapan ve götüren de bilmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Herkesin bir çevresi ve güvendiği vardır. Güvenilir esnafta alınan çeyrek ve cumhuriyet altınında anormal bir durum çıktığı an götürüp bunu rahatlıkla geri verebilir. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır" diye konuştu.

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