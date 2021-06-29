TUSAŞ'tan ağır sınıf taarruz helikopteri için Ukrayna hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Ukraynalı Motor Sich firması ağır sınıf taarruz helikopter motoru için sözleşme imzaladı. Motor Sich firması ile yapılan anlaşma kapsamında 14 adet motor tedarik edilecek ve ağır sınıf taarruz helikopterinin uçuşu 2023 yılında gerçekleştirilecek.

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor.

Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak ağır sınıf taarruz helikopteri için önemli bir eşik daha tamamlandı.

2023 yılında uçuşu gerçekleştirilecek ağır sınıf taarruz helikopteri için TUSAŞ ve Ukrayna'nın Motor Sich firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edilecek. 2025'e kadar toplam 14 adet motor teslimatının yapılması planlanırken ağır sınıf taarruz helikopterine ait olacak motorların ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.