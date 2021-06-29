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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TUSAŞ'tan ağır sınıf taarruz helikopteri için Ukrayna hamlesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TUSAŞ'tan ağır sınıf taarruz helikopteri için Ukrayna hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Ukraynalı Motor Sich firması ağır sınıf taarruz helikopter motoru için sözleşme imzaladı. Motor Sich firması ile yapılan anlaşma kapsamında 14 adet motor tedarik edilecek ve ağır sınıf taarruz helikopterinin uçuşu 2023 yılında gerçekleştirilecek.

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor.

Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak ağır sınıf taarruz helikopteri için önemli bir eşik daha tamamlandı.
2023 yılında uçuşu gerçekleştirilecek ağır sınıf taarruz helikopteri için TUSAŞ ve Ukrayna'nın Motor Sich firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edilecek. 2025'e kadar toplam 14 adet motor teslimatının yapılması planlanırken ağır sınıf taarruz helikopterine ait olacak motorların ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi 2023 yılında uçuşunu gerçekleştirecek ağır sınıf taarruz helikopterimiz için önemli ve kritik bir aşamayı daha tamamladık. 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanımız öncülüğünde imzaladığımız projeyi aradan 2 yıl sonra yeni bir sözleşme ile harekete geçirdik. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında 2023'e TUSAŞ olarak iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuş yapacağı bir yıl olacak."

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