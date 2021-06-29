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Maçlar seyircili oynanacak! Saat 24:00'ten sonra müzik yasağı da kalkıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Maçlar seyircili oynanacak! Saat 24:00'ten sonra müzik yasağı da kalkıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının sayıları belirlenerek, koronavirüs önlemleriyle seyircili şekilde oynanabileceğini duyurdu. Delta varyantı 26 ilde 224 kişide görülürken, 3. doz aşı yarınki Bilim Kurulu toplantısında belli olacak...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme sonrası yeni dönemin başlamasına 2 gün kala gündeme ilişkin son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca yeni dönemde, spor müsabakalarının sayıları belirlenerek seyircili oynanabileceğini duyurdu. 

Delta varyantı 26 şehirde 224 kişide görüldü

Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını duyurarak, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' dedi. 

Delta plus görüldü mü?

Koca, ''Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı'' dedi. Geçen hafta çarşamba günü yurt genelinde görülen delta varyantı sayısı 134 olarak açıklandı. 

Bilim Kurulu 3. doz ve BioNTech'te ikinci doz için toplanıyor

Yarın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğni duyuran Bakan Koca, rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin toplantının ana gündem maddesi olacağını açıkladı. 

Müzik yasağı kalkacak mı?

Gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de ''Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' bilgisini verdi. 

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