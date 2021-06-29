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Kalkış yapan uçaktan atlamıştı şimdi bin pişman! Bakın ne kadar ceza istendi

Kalkış yapan uçaktan atlamıştı şimdi bin pişman! Bakın ne kadar ceza istendi

ABD’de United Express’a ait uçaktan kalkış sırasında atlayan yolcunun 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan uluslararası havalimanında geçtiğimiz cumartesi günü, yolculardan biri kalkış sırasında United Express’a ait bir uçaktan atlamıştı.

Meksikalı olduğu belirtilen 33 yaşındaki şahsın kimliği Luis Antonio Victoria Dominguez olarak açıklanırken, bu hafta Los Angeles Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Uçuş ekibi ve görevlilerine müdahale ile suçlanan Dominguez’in 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?
Los Angeles’tan Utah eyaletindeki Salt Lake City’e gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express’a ait uçakta bulunan yolculardan biri, nedeni bilinmeyen bir tartışmanın ardından yerel saatle 19.10 sıralarında uçağın kapısını açmış, acil durum kaydırağını etkinleştirmişti. Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan şahıs yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.

ABD
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