Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren doktor, 5'inci çift kol nakil uygulamasını tamamladı

ANTALYA'da beyin ölümü gerçekleşen polis memurunun bağışlanan kolları, 25 yıl önce dinamit patlaması sonucu kollarını kaybeden 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır’a nakledildi. Ayılmazdır, Türkiye'de çift kol nakli uygulanan 5'inci kişi oldu.

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Antalya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen polis memurunun ailesince organları ve kolları bağışlandı. AÜ Organ Nakli Koordinasyon ekibi Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a durumu aktardı.

9 yaşındayken İstanbul’da dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır, İstanbul'dan Antalya'ya getirildi.

14 saat sürdü, şimdi yoğun bakımda

Çift kol nakli yapılmak üzere Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katılımıyla gece yarısı ameliyata başlandı. 14 saatte tamamlanan ameliyatın ardından Ayılmazdır'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.