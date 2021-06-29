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Bursa'da eğitim uçağı arızalandı meyve bahçesine acil iniş yaparken düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da eğitim uçağı arızalandı meyve bahçesine acil iniş yaparken düştü

Bursa'da eğitim uçağı, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluşunca meyve bahçesine acil iniş yaptı.

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Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş yaparken düştü Kazada, 2 kişi hafif yaralanırken, uçakta hasar oluştu.

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan egitim amacıyla saat 06.45 sıralarında havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi egitim uçağı öğle saatlerinde geri döndü. Öğrenci değişiminin ardından yeniden havalanan uçak ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı’na yöneldi. Ancak saat 15.00 sıralarında havaalanına iniş yapacakları sırada motor arızası meydana geldi. Uçak, zorulu iniş sırasında Yunuseli’ndeki bir bahçeye düştü. Armut ağaçları arasına düşen uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk tedavilerinin  ardından gözlem amacıyla hastaneye götürüldü.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. " dedi.

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