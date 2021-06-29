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Cumhurbaşkanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması İbrahim Kalın: Takipçisiyiz

Cumhurbaşkanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması İbrahim Kalın: Takipçisiyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iki kardeşin istismar eden anne ve üvey babanın tahliye edildiği Elmalı davası ile açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Elmalı davası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradığı 'Elmalı Davası'nda karar çıktı. Çocukların çizerek ve yazarak anlattıklarını Adli Tıp doğrulamasına rağmen mahkeme heyeti, aralarında öz anne ve üvey babanın da olduğu sanıkları serbest bıraktı. Verilen karar sosyal medyada tepki çekti.

İbrahim Kalın şunları paylaştı:

"Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı Davası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

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