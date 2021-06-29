İzmir'de içeri giren hemen fark ediyor! Güney Kore ve ABD'de üretildi

Güney Kore ve Amerika’da üretilen, havada asılı kalan ve yüzeye yapışan virüsleri yok ederek, zararlı mikroorganizmaları öldüren NANO 405 ışık teknolojisi İzmir’de de kullanılmaya başlandı.

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Işık teknolojisine yönelik bilgi veren firmanın Türkiye Distribütörü Sami Demiray ise “NANO 405 ışık teknolojisi insanları gün boyunca bakteri, virüs ve enfeksiyonlara karşı kesin olarak koruyor. Bu ışık bizim bundan sonraki hayatımızın sağlık kalkanı olacak” dedi.



Güney Kore ve Amerika’da üretilen NANO 405 ışık teknolojisinin havada asılı kalan ve yüzeye yapışan virüsleri yok ettiği belirten Akçalı, "Bakteri ve virüsleri yüzde 99.99 öldürdüğü kanıtlanan ve uzmanlar tarafından da önerilen sistem ile ortam dezenfeksiyonu sağlanarak bulaş riskinin minimuma indirilmesi hedefleniyor" diye konuştu







"İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmamaktadır"

Nano 405 ışık sistemini tercih edenler arasında Celal Bayar Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı da bulunuyor. Işık sistemini üniversite laboratuvarında kullandıklarını belirten Akçalı “405 nanometre ışık bakteri hücreleri içerisinde bulunan porfilin isimli molekülleri uyararak bakteri hücresi içerisinde serbest oksijen molekülleri dediğimiz bakterilere zarar veren ürünlerin oluşmasına neden oluyor. Daha sonra bu ürünler bakteri hücresinin parçalanmasına ve ölmesine neden oluyor. 405 nanometre ışığın yapılan çalışmalarda insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmadığı gösterilmiştir” dedi.



"Işık hayatımızın sağlık kalkanı olacak"

Maske, mesafe, hijyen gibi kişisel tedbirlerin yanında kurumsal önlemler de alan İzmir’deki bazı işyerleri de sistemi kullanmaya başladı. Aşıların sadece bir hastalığı önlemek amacıyla üretildiğini ancak karşı karşıya kalınan bakteri, farklı virüsler ve enfeksiyonlara karşı da önlem alınması gerektiğinin altını çizen firmanın Türkiye Distribütörü Sami Demiray, “Aşı olduk diye dikkatsiz davranarak yeni doğabilecek virüslere karşı kendimizi korumasız bırakabiliyoruz. Aşı bir tek hastalıktan korumak için üretiliyor ancak NANO 405 ışık teknolojisi insanları gün boyunca bakteri, virüs ve enfeksiyonlara karşı kesin olarak koruyor. Bu ışık bizim bundan sonraki hayatımızın sağlık kalkanı olacak” ifadelerini kullandı.







"Amerika’da 3-4 yıl önce kullanılmaya başlandı"

Kullanılan teknolojinin insan sağlığına zararı olmadığı gibi yüzde 99.99 bakteri ve virüsleri öldürdüğünü dile getiren Demiray, “Uluslararası elektrik kalite testini en yüksek puanla geçen Clean-edge, UVC ışık değildir. Hollanda, Amerika, Güney Kore, Singapur gibi birçok ülke bu teknolojiyi kullanıyor. Amerika’da 3-4 yıl önce kullanılmaya başlandı ve hastanelerin tamamında kullanılıyor. Sadece virüs var diye çıkarılan bir ürün değil. Öte yandan birçok sektör, insanların duydukları güveni suistimal ederek sahada bir güvensizlik ortamı oluşturdu. En büyük sıkıntımız bu kadar güvenli ve insanlık için çok önemli bir teknolojiyi anlatmaktan çok insanların duyduğu şüpheleri yok etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde sağlığa bir zararı yok. Aksine büyük bir fayda sağlıyor. Koronavirüs dahil tüm virüs ve zararlı bakterileri öldürür. İnsan sağlığına vermediği ise testlerle kanıtlanmıştır. Bu buluş çağın en büyük icadı” diye konuştu.



Esnaf teknolojiden memnun

NANO 405 ışık teknolojisi fabrikalar, spor salonları, eczacılar, restaurantlar, diş hekimleri, kuaförler, güzellik merkezleri ve okullar tarafından kullanılmaya başlandı. NANO 405 ışık sistemini neden tercih ettiğini anlatan Eczacı Selin Günal ise “Yaklaşık 2 aydır bu teknolojiyi kullanıyorum. Yoğun bir pandemi süreci geçirdik. Sosyal medyadan yaptığım araştırmalar sonucu böyle teknoloji olduğunu gördüm. Eczanemizi düzenli olarak dezenfekte ediyoruz ancak yeterli gelmiyor çünkü direkt olarak hastalarla ve hasta olma riski taşıyan kişilerle görüşüyoruz. Üründen çok memnunum, kendimi güvende hissediyorum. Bu teknoloji hastalarımızın da dikkatini çekiyor. Hastalarımızın da kendini güvende hissettiğini düşünüyoruz. Aşı olduk ama koronavirüs var ancak bakteri ve virüslerin neden olduğu çok daha yaygın hastalıklarla da karşılaşıyoruz. Kendimizi korumak ve taşıyıcı olmamak adına bu teknolojiyi kullanıyoruz” dedi.







"Okulumuzda bu teknolojiyi kullanma kararı aldık"

NANO 405 teknolojisini kullanma kararının velileri de olumlu yönde etkilediğini söyleyen İzmir’deki özel bir okulun müdürü olan Ahmet Şahin de “Pandemi okul sürecini çok etkiledi. Velilerimizin yüzde 70’ine yakını bu konuda büyük tedirginlik yaşadı. Okulda düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarıyla gerekli hijyeni sağlıyoruz ancak velilerimizin yaşadığı tedirginliği en aza indirmek için daha başka ne yapabileceğimizi araştırdık. Yeni bir teknoloji ile karşılaştık ve hakkında okuduğumuz olumlu yorumlar sonucu; okulumuzda bu teknolojiyi kullanma kararı aldık. Yüz yüze eğitim sürecinde katılımı yüzde 50’lilerden yüzde 90’lara kadar çıkaracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



"Ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış var"

25 yıldır kuaförlük yapan Onur Onbaşı ise NANO 405 teknolojisini kullandıkları günden itibaren müşteri sayılarında önemli bir artış yaşadıklarını belirterek, “Müşterilerimiz oluşturduğu güvenli ortam nedeniyle ürünü kullanıyor oluşumuzdan oldukça memnun. Biz gelen müşterilerimize ürünü anlatıyoruz. Ürünü kullanmaya başladığımız günden beri ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış var. Müşterilerimiz de kendi yakınlarına tavsiye ediyor ve insanlar gönül rahatlığı ile salonumuza geliyor. Sadece pandemi süreci için değil daha sonrasında da bakteri ve farklı virüslere koruma sağladığı için kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







"İçeriye girer girmez ışığı fark ettim"

Eczaneden ilaç almak için girdiğinde kullanılan teknoloji hakkında bilgi aldıktan sonra, bulunduğu ortamda koronavirüsün yanı sıra bakteri ve çeşitli virüslere karşı kendini daha güvende hissettiğini vurgulayan Begüm Demiray da “İçeriye girer girmez ışığı fark ettim ve kullanım amacını öğrendiğimde beni mutlu etti. Pandemi sürecinde aşılansak bile gün içinde çok sayıda yere gidip çok sayıda insanla temas ediyoruz. Sadece koronavirüs değil bakteri ve farklı virüslerle de karşı karşıya gelebiliyoruz. Kullanılan teknoloji sayesinde daha güvenli bir alan olduğunu öğrendiğim için içim rahat bir şekilde buraya gelerek almam gerekenleri alıyorum” dedi.