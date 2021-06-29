Elmalı Davası Profesörü çıldırttı: Bir kız çocuğu erkek cinsel organını nasıl çizebilir

ANTALYA'da görülen çocuk istismarına ilişkin Elmalı Davası'ndaki karar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ünlü ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş isyanı bastı. Demirtaş, "EYY Hakim: o yaştaki bir kız çocuğu daha önce görmediği bir erkek organını o şekilde nasıl çizebilir?" diye sordu.

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ANTALYA'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradığı 'Elmalı Davası'nda karar çıktı. İğrenç olayı resim çizerek ve mektupla anlatan çocukları Adli Tıp doğrulamasına rağmen mahkeme heyeti, aralarında öz anne ve üvey babanın da olduğu sanıkları serbest bıraktı. Verilen karar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş da onlardan biriydi. Demirtaş, 'Eyy Hakim' diyerek zehir zemberek bir çıkış yaptı. İşte tepkisi:



-Bana tane tane HAKİM şu ve şu maddelerden ötürü bunu yapabiliyor diye yazar mısınız. EĞER kanıt gerekiyordu, çocukların beyanı yetmez denmişse: ÇOCUK kapalı odada olan şeyi nasıl ispatlayacak? Bu twite SADECE Hukukçular yanıt verebilirse sevinirim. ANLAMAK için yazıyorum:

1) 2 Çocuk Annelerinin teşviki ve üvey babaları önünde defalarca taciz ediliyor.

2) Çocuklar resimlerle TEK TEK anlatıyor.

3) Zanlılar SERBEST bırakılıyor. Hangi KANUN maddesiyle bunu yapabiliyorlar?

-Sanıkların yargılanması YETMEZ... Acilen Hakim hakkında soruşturma açılmalı. APTAL değiliz. YETER artık... Hakim hakkında soruşturma istiyorum. Görevini KÖTÜYE kullanmaktan veya her ne ise..

Resimleri gördüm kan beynime sıçradı

Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum... Az önce resimleri gördüm :-((((( KANIT isteniyormuş! EYY Hakim: o yaştaki bir kız çocuğu daha önce görmediği bir erkek organını o şekilde nasıl çizebilir? Vicdanınız Batsın. Adalet Bakanından acilen açıklama bekliyoruz. Delireceğim resmen... Olamaz... Benim çocuğuma böyle bir şey yapsalar yakarım her yeri.

Az önce çocukların çizdiği resimleri gördüm... Dün görmemiştim. Hakim bu resimleri gördüğü halde tahliye kararı verdiyse Yazıklar olsun.. Hayatımda bu kadar kan beynime fışkırmamıştı. Aşırı üzüldüm... Hay Allahım, Ahhh :(((((((((

Elmalı davasında neler oldu?

Geçen yıl Haziran ayında Balıkesir savcılığına giden babaanne G.S., 6 ve 9 yaşındaki çocuklarının cinsel istismara uğradığını iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı belirtilen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

Küçük kız cinsel istismarı anlattı

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

Küçük kız cinsel tacizin resmini çizdi

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi. Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduklarını söyledi.

Annenin savunması : "Çocuklarım dolduruşa geldi"

Merve A. ise, ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.