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EURO 2020'de Ukrayna'dan İsveç'e uzatmanın son dakikasında darbe

EURO 2020'de Ukrayna'dan İsveç'e uzatmanın son dakikasında darbe

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde İsveç'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.

27. dakikada Ukrayna, 1-0 öne geçti. Andriy Yarmolenko'nun pasına hareketlenen Oleksandr Zinchenko ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

43. dakikada İsveç durumu 1-1'e getirdi. Emil Forsberg'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. Forsberg, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

99. dakikada İsveç, 10 kişi kaldı. Artem Besedin'e sert bir faul yapan Marcus Danielson, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

120+1. dakikada Zinchenko'nun ortaladığı topu kale sahası önünde kafayla ağlara gönderen Artem Dovbyk, Ukrayna'yı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ukrayna çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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