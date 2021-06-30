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Fenerbahçe, Steven Caulker'ı açıkladı!

Fenerbahçe, Steven Caulker'ı açıkladı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, golcü oyuncu Serdar Dursun transferinin ardından tecrübeli savunmacı Steven Caulker'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp sağlık kontrollerinin ardından İngiliz futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Resmi sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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