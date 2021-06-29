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Edirne'de kaldırımda kanlar içerisinde bulundu! Bacakları arasında...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Edirne'de kaldırımda kanlar içerisinde bulundu! Bacakları arasında...

EDİRNE'de Selahattin D. (50), park halindeki otomobilinin yanındaki kaldırımda, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Selahattin D.’nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Yusuf Çapraz Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede park halinde bulunan 59 FJ 952 plakalı otomobilin yanındaki kaldırımda bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bacakları arasında tabanca bulunan ve üzerindeki kimlikten isminin Selahattin D. olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemede, Selahattin D.'nin tabanca ile başına ateş ederek intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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