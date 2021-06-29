Malatya'da genç öğretmen trafik kazasında feci şekilde can verdi

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sürdüğü otomobil ile önünde seyreden TIR'a çarpan genç öğretmen hayatını kaybetti.

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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli'nde yaşanan kazada Gaziantep'ten Malatya istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki Talha Efe (28) yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 02 HZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Feci kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Talha Efe'nin Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesinde öğretmen olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.