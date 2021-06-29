Diyarbakır'da silahlı kavga 2 ölü 15 yaralı

DİYARBAKIR'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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DİYARBAKIR Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik güçleri adeta etten duvar örerken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.