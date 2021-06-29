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Ağızda eriyen koronavirüs aşısında ilk deneme olumlu

Ağızda eriyen koronavirüs aşısında ilk deneme olumlu

Kanada'nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesinden bir bilim ekibi, aşı ve ilaçların ağız içine yapıştırıldıklarında eriyen bantlarla vücuda alınmasını sağlayacak yeni bir çalışma gerçekleştiriyor.

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CBC'de yer alan haberde; McMaster Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Alex Adronov başkanlığındaki bilim ekibinin bir biyoteknoloji firması ile aşıların ağızda eriyen ince şerit yoluyla alınması üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Haberde görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Adronov, pek çok insanın iğne olmayı sevmediğini belirterek, "Bu yüzden oral aşının bariz bir avantajı var. Yani yapmaya çalıştığımız şey aşı bileşenlerinin iğne yoluyla kola verilmesinden ziyade ağızdan ve hızlı çözünebilir bir film ile verilmesini denemek istiyoruz" dedi.

Çalışmanın erken keşif aşamasında olduklarını söyleyen Adronov, protein yüklü şeritler üretebileceklerini gördüklerini ifade etti.

Hayvanlar üzerindeki ilk denemelerde olumlu sonuç alındı

Adronov, "Ekibimiz hayvanların bu şekilde ilettiğimiz model proteine ​​karşı antikorlar geliştirebildiklerine dair olumlu sonuçlar gösteren ilk hayvan çalışmasını tamamladı. Şimdi bu başak proteine ​​karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturamayacağımızı görmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başak proteinini bu şeritlere yerleştireceğimiz ikinci bir hayvan çalışması turu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aşıları bir zarfla bile göndermek mümkün olacak"

Araştırmada yer alan Kanadalı biyoteknoloji firmasının CEO'su Mark Upsdell de yaptığı açıklamada halen Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılan Pfizer ve Moderna gibi aşıların her zaman sıfırın altında 15 ila 80 santigrat derece arasındaki soğuk zincirde kalması gerektiğini hatırlattı.

Bunun karmaşık bir dondurucu tedarik zincirine ve sıcaklık kontrollü nakliye yöntemlerine ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini ifade eden Mark Upsdell, şunları kaydetti:

"Ekibimiz proteinleri 40 santigrat derecede stabilize edebildi. Bu da oyunun kurallarını değiştiriyor. Dünyadaki ülkelerin yüzde 60'ı veya daha fazlası sıcak kuşakta. Kuzey Amerika'da sahip olduğumuz lojistiğe sahip olmayan tüm bu ülkeleri düşününce aşıların soğuk zincir gerekmeden bu şeritlerle taşınması daha da önemli hale geliyor. Bu aşıları bir zarfla bile göndermek mümkün olacak. Taşıma maliyetleri de çok ama çok düşecek."

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyinin (NSERC) desteğiyle gerçekleştirilen araştırma tamamlandığında bazı ilaç ve aşıların ağızda eriyen bantlarla alınması hayata geçmiş olacak.

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