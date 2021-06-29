Aşının koronavirüse nasıl darbe vurduğu gözler önüne serildi

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programları büyük bir hızla devam ederken aşı karşıtlığı sorunu da bununla beraber büyüyor. Birleşik Krallık'tan gelen haberler ise aşının Kovid-19'a nasıl darbe vurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Birleşik Krallık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları bir hafta içinde ikiye katladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 22 bin 868 kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu açıkladı. Geçen haftaki 10 bin 633 vaka sayısı göz önüne alındığında bu sayı, yüzde 115'lik bir artışa tekabül ediyor. Vakalardaki bu artışa karşın vefatlarda ise yüzde 40'lık bir düşüş görüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 22 bin 868 sayısı geçen ocak ayı sonundan bu yana görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı ve geçen yıl ekim ayından bu yana vakalarda görülen en büyük artış.

"Aşıların etkisi verilerde gizli" Kovid-19 aşılarının etkili olduğunun en açık işareti ise verilerde gizli. Birleşik Krallık'ta vaka sayısı en son aralık ayının başlarında 22 bin seviyesini görmüştü. Ve o günlerde ülkedeki ölü sayısı günde yaklaşık 400 olarak kayıtlara geçiyordu. Fakat Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre; bugün 22 bin 868 vaka bildirilmesine karşın vefat sayısı yalnızca üç.

Hastaneye yatış rakamları da gösteriyor

Hastaneye yatış rakamlarında da durum benzer. Bu sıralarda her gün ortalama 211 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatarken vaka sayısının benzer olduğu geçen aralık ayında ise bu rakam günlük ortalama 1500'dü.

Yeni Sağlık Bakanı Sajic Javid de rakamlardaki umut verici tabloya dikkat çekerek 19 Temmuz'da ülkenin açılmasının ertelenmesi için 'herhangi bir neden' olmadığını ifade etti.