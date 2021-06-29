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Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan muhalefete sokak çağrısı

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan muhalefete sokak çağrısı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Saadet Partisine kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu Halkların Demokratik Partisi (HDP) direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" dedi.

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Türkiye'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla Halkların Demokratik Partisine (HDP) yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisine göndermede bulundu.

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu, linç edilmek istendi. Meral Akşener, linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" şeklinde konuştu.

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