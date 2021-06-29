Fatih Altaylı'dan DEniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a Halk TV soruları! Parayı ne yaptınız?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki Halk TV tartışmasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı, Baykal ve kızına öyle sorular sordu ki mahalle fena karışacak gibi görünüyor.

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CHP'nin yayın organı Halk TV üzerinden başlayan tartışma giderek dal budak salıyor. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki atışmayı Baykallar adına "utanarak izlediğini" belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan olay yazı geldi. Halk TV'nin bir dönem Deniz Baykal’a ait olduğunu, sonra da yönetimine kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ı getirdiğini hatırlatan Fatih Altaylı, "Deniz Baykal’ın kanalın başına kızını getirmesinden sonra aklıma şu sorular gelmişti" deyip o soruları soraladı. Ve sonunda da bomba soruyu sordu. İşte yazının ilgili bölümü:

Şahsi malınız idiyse hangi para ile kurdunuz?

1-) Deniz Bey, bu kanalın sahibi kim?

2-) Halk TV Deniz Baykal’ın şahsi malı mı?

3-) Şahsi malınız ise bu kanalı hangi para ile, sermayeyi nereden bularak kurdunuz?

Kendi malınız değilse hangi hakla kızınızı başa getirdiniz?

4-) Yok eğer partiye ait ama yasa gereği partiye ait olamadığı için yediemin olarak sizin yönetiminizde görünen bir kanal ise hangi hakla kızınızı buranın başına atadınız?

5-) Mikrobiyoloji profesörü olan kızınızın hangi medya yöneticiliği vasfına sahip olduğunu söyler misiniz?

Melih Gökçek ve oğlundan ne farkınız kaldı?

6-) Siz Deniz Baykal’ın kızı Sayın Aslı Baykal, bunca akademik unvanınız varken, buram buram haksızlık ve nepotizm kokan bu görevi nasıl kabul ettiniz? Hiç sıkılmadınız mı!

7-) Deniz Bey, bir siyasetçi olarak böyle bir televizyonun üzerine oturduğunuz zaman Melih Gökçek’ten hiçbir farkınız kalmadığını göremeyecek kadar kör mü oldunuz!

8-) Aslı Baykal Hanım, aynaya baktığınız zaman Osman Gökçek’i görüyor musunuz?

Baykalgiller rezaletten rahatsız değilmiş

Ancak sormamıştım. “Yahu Fatih, zaten berbat bir herif olarak görülüyorsun. Şimdi bir de ölümden dönmüş hasta adama bunları sorma. Memlekette tek rezalet bu mu kaldı!” demiş yazmamıştım. Ama gördüğüm kadarı ile Baykalgillerde böyle bir durumdan rahatsız olacak hal yokmuş. Tam aksine Fransız horozu misali ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar. İşi uçak bileti ucuzluğuna kadar indirdiler.

Deniz Bey bu kanalı kaça sattınız? Aldığınız paralı ne yaptınız?

Madem öyle, o zaman biz de içimizde kalan bu soruları soralım. Hatta sonrası için bir de ekleme yaparak 10. soruyu da yöneltelim: “Bu kanalı sattınız. Kaça sattınız, gelen parayı ne yaptınız! Partiye mi verdiniz, yoksa aile servetine mi eklediniz!”