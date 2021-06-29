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21 yıllık eşinden 3 çocuğu oldu! Ama çocukların babası başkası çıktı

21 yıllık eşinden 3 çocuğu oldu! Ama çocukların babası başkası çıktı

İSTANBUL'da evlendikten 21 yıl sonra 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenen adam şok yaşadı. Mahkeme, evliyken başka bir adamla birlikte olup çocuk yapan kadını 30 bin lira tazminat edemeye mahkum etti...

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Pastacılık yapan Necdet Çavdar’ın (46) evlendikten 21 yıl sonra 23, 14 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrendi. Bunun üzerine eşi boşandığı İlkay Yavru’ya (38) 510 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Necdet Çavdar'ı haklı buldu ve eski eşini tazminat edemeye mahkum etti.

Necdet Çavdar, 21 yıllık eşinin 3 çocuğunu da başkasından yaptığını öğrendikten sonra 3 çocukla ilgili olarak doğdukları tarihten dava tarihine kadar yapmış olabileceği gıda, giyim, eğitim gibi harcamaların İlkay Yavru'dan alınarak kendisine ödenmesini istedi.

Büyük oğlu: Kendisinin çocuğu olmadığımızı biliyordu

Resmiyette Necdet Çavdar’ı n büyük çocuğu olarak gözüken Yiğit Yavru (22), mahkemede verdiği ifadede “Ben 7-8 yaşlarındayken bana babam olmadığını söylerdi. Necdet Çavdar’ın gerçek babam olmadığını DNA testiyle değil, daha önceden bildiğini düşünüyorum. Bana ‘Yiğit’ derdi, ‘oğlum’ demezdi” dedi.

Mahkeme, kadını 30 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, Necdet Çavdar’ın açtığı 510 bin liralık tazminat davasında eşi İlkay Yavru’yu 30 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme tazminat kararının gerekçesinde ise şu görüşlere yer verdi:

Evliyken başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşaması...

- “İlkay Yavru’nun evlilik içinde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayarak doğan çocukların babası Necdet Çavdar’mış gibi göstermesi ve nüfusuna kaydettirmesi haksız ve kusurlu bir davranıştır. Necdet Çavdar boşanma davasına kadar ailesine maddi olarak sosyal yardımda da bulunmuş ve zarara uğramıştır."

- "Ayrıca, yıllarca 3 çocuğun kendisinden olduğunu zanneden Necdet Çavdar, bu çocukların kendisinden olmadığını öğrenmesiyle derin üzüntü yaşamış, elem ve kedere sevk edilmiştir. Kişilik hakları ve toplum içindeki saygınlığı zedelenen Necdet Çavdar, manevi olarak büyük zarara uğramıştır.”


İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına davacı Necdet Çavdar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İlkay Yavru’nun kardeşleri de Necdet Çavdar’ın çocukların babası olmadığını bildiğini söylediler.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Mahkeme, davacı Necdet Çavdar’ın 3 çocukla ilgili olarak doğdukları tarihten dava tarihine kadar yapmış olabileceği gıda, giyim, eğitim gibi harcamaların parasal tutarı konusunda rapor alınması için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

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