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Rusya'nın aşı hedefi şaştı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı

Rusya'nın aşı hedefi şaştı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya vatandaşlarının yüzde 60'ını sonbahara kadar aşılama planını gerçekleştiremeyeceklerini ve bu sürecin tarihlerinin öteleneceğini söyledi.

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Halkın yüzde 60'ını aşılamayı başaramayacağımız görülüyor. Aşı olmak isteyenlerin sayısında sadece bu hafta bir artış görüyoruz. Maalesef şimdiye dek aşılama dinamiği düşüktü" dedi.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen aşılama dinamiğinin düşük seviyede kalmasından üzüntü duyduklarının altını çizen Peskov, aşılama süreci için koyulan hedef tarihlerin öteleneceğini kaydetti.

Şu anda bilinçli hareket eden insanların sayısının giderek arttığını belirten Peskov, bu dinamiğin aynı şekilde devam etmesini umduklarını söyledi.

'Putin, özel bir ulusa sesleniş konuşması yapmayı planlamıyor'
Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl ilkbaharda yaptığı gibi ülkedeki salgın durumu hakkında özel bir ulusa sesleniş konuşması düzenlemeyi planlamadığını aktardı.

Peskov, salgın durumuyla bağlantılı olarak uygulanan önlemlerle ilgili kararların bölgelerin liderlerinin özel yetkilerini kullanması kapsamında ve her bölgedeki durumun özellikleri hesaba katılarak alındığını ekledi.

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