Bakan Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza alan sanık, hakimi çıldırttı: 30 yıllık hakimim...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Hakan T. (22), 7 bin 80 TL'lik cezaya 'bana ceza vermeyin, ödeyemem' diyerek itiraz etti. Bunun üzerine hakim, 'Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin' diyerek sanığa tepki gösterdi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan T. hakkında, 29 Mart’ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Hakan T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Eleştirinin dozunu kaçırdım"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Hakan T., hazır bulundu. Bakan Soylu’ya hakaret etmek istemediğini öne süren Hakan T., “Eleştiri yapmak istedim. Kastettiğim kişi Süleyman Soylu değildi. Eleştirinin dozunu kaçırdım. Yapmamam gereken bir olaydı. Gaza geldim. Pişmanım” dedi.

"Bana ceza vermeyin, ödeyemem" deyince...

Hakan T.'ye, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL ceza verildi. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakan T., “Bana ceza vermeyin, ödeyemem” dedi.

"30 yıllık hakimim..."

Mahkeme hakimi Birol Küçük ise Hakan T.'ye, “Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de ‘bana ceza vermeyin’ diyerek pazarlık yapıyorsun. Sana birisi küfretse, ceza vermeyecek miyiz? 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum” dedi.