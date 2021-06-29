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Bakan Varank sıcaktan bunalan gazeteci ve vatandaşlara dondurma servisi yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Varank sıcaktan bunalan gazeteci ve vatandaşlara dondurma servisi yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir temasları kapsamında Kırşehir Valiliğini ziyaret ettikten sonra kendisini takip eden gazeteci ve vatandaşlara dondurma dağıtırken, Ahi esnafından da alışveriş yaptı.

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AK Kırşehir temaslarına Kaman ilçesinde belediye ve Japon Kalehöyük müzesi ziyaretleri ile başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha sonra Kırşehir Valiliğini ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın’dan şehir hakkında bilgiler alan Varank, valilik temasları sonrası kendisini takipte olan gazeteci ve vatandaşlara dondurma ikram etti. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Ekicinin de katıldığı programda Ahi Esnafını ziyaret ederek incelemelerini sürdüren Bakan Varak, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Birçok kişiyi dinleyen Bakan Varank, sorunların çözülmesi noktasında da talimatlarda bulundu. Ahi esnafını tek tek dolaşan ve alışveriş yapan Bakan Varank, esnaflarla sohbet edip pandemi sonrası her şeyin düzeleceğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran-ı Veli Külliyesini de ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; dua ettikten sonra Külliye bahçesinde fotoğraf çektirdi.

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