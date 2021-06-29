BIST 1.366
DOLAR 8,73
EURO 10,38
ALTIN 493,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye ile Bangladeş arasında Savunma Sanayii’nde işbirliği

Türkiye ile Bangladeş arasında Savunma Sanayii’nde işbirliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan’ın çeşitli ürünleri kapsayan ihracat anlaşmasının Bangladeş ile imzalandığını belirtti.

Abone ol

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye ile Bangladeş arasında Roketsan’ın çeşitli ürünlerini kapsayan ihracat anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demir, şu ifadelere yer verdi:

“Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında Roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak Yok Yola Devam!”

ÖNCEKİ HABERLER
Marek Hamsik Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Marek Hamsik Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul'da 'nefes alamıyoruz' protestosu! Makinelerini tepki amaçlı korkuluklara astılar
İstanbul'da 'nefes alamıyoruz' protestosu! Makinelerini tepki amaçlı korkuluklara astılar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni müsilaj açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni müsilaj açıklaması
Bursa'da eğitim uçağı arızalandı meyve bahçesine acil iniş yaparken düştü
Bursa'da eğitim uçağı arızalandı meyve bahçesine acil iniş yaparken düştü
Diyanet'in hedefi gençler ulaşmak Ali Erbaş Z kuşağı hakkında konuştu
Diyanet'in hedefi gençler ulaşmak Ali Erbaş Z kuşağı hakkında konuştu
Kocası üçüncü eş isteyen kadın intikamını uykuda aldı: Cinsel organını kesti!
Kocası üçüncü eş isteyen kadın intikamını uykuda aldı: Cinsel organını kesti!
21 yıllık eşinden 3 çocuğu oldu! Ama çocukların babası başkası çıktı
21 yıllık eşinden 3 çocuğu oldu! Ama çocukların babası başkası çıktı
Rusya'nın aşı hedefi şaştı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı
Rusya'nın aşı hedefi şaştı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı
Vergi rekortmeni avukat Gönenç Gürkaynak Elmalı Davası'na dahil oluyor
Vergi rekortmeni avukat Gönenç Gürkaynak Elmalı Davası'na dahil oluyor
Yorumlar