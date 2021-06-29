BIST 1.366
DOLAR 8,73
EURO 10,38
ALTIN 493,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beylikdüzü metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi

Beylikdüzü metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi

Haramidere mevkisinde motorundan dumanlar çıkan metrobüs durdurularak yolcular indirildi.

Abone ol

Haramidere’den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu. Metrobüs görevlilerinin müdahalesi ile dumanlar durdurulurken araç otoparka çekildi.

Yangın saat 16.45 sırlarında Haramidere mevki Beylikdüzü metrobüs yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden sürücü yolcuları tahliye etti. Metrobüsün altından çıkan dumanlar korkuya neden oldu. Görevlerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca'nın paylaştığı Meliha bebeğin annesi herkesi uyardı
Bakan Fahrettin Koca'nın paylaştığı Meliha bebeğin annesi herkesi uyardı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'dan Başkan Böcek'e ziyaret
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'dan Başkan Böcek'e ziyaret
3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yaptılar! Araştırmada sonuç dikkat çekici
3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yaptılar! Araştırmada sonuç dikkat çekici
Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren doktor, 5'inci çift kol nakil uygulamasını tamamladı
Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren doktor, 5'inci çift kol nakil uygulamasını tamamladı
Bakan Varank sıcaktan bunalan gazeteci ve vatandaşlara dondurma servisi yaptı
Bakan Varank sıcaktan bunalan gazeteci ve vatandaşlara dondurma servisi yaptı
Bolu'da genç kıza kabusu yaşattı! 'Utanç duyuyorum' deyip savundu: Cezası belli oldu
Bolu'da genç kıza kabusu yaşattı! 'Utanç duyuyorum' deyip savundu: Cezası belli oldu
Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı İran'la koordineli olarak etkisiz hale getirildi
Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı İran'la koordineli olarak etkisiz hale getirildi
Türkiye ile Bangladeş arasında Savunma Sanayii’nde işbirliği
Türkiye ile Bangladeş arasında Savunma Sanayii’nde işbirliği
Marek Hamsik Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Marek Hamsik Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yorumlar