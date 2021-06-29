Alman Deutsche Welle'den Kanal İstanbul karalaması

Almanya menşeli Deutsche Welle'nin (DW) Türkiye üzerinde çalıştığı manipülasyonları sürüyor. DW'nin bu yoldaki son hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Kanal İstanbul.

Abone ol

Alman Deutsche Welle (DW) platformu, Türkiye karşıtlığıyla ve Türkiye aleyhtarı manipülatif haberleri ile tanınıyor. Özellikle Türkiye'nin önemli projelerinin karşısında devamlı olarak Türkiye'nin karşısında yer alan haberlere imza atan DW, bu sefer de Kanal İstanbul'u hedef aldı. Sosyal medya üzerinden video yayınlayan medya kuruluşu, hazırladığı videoyu kanalın İngilizce yayın yapan hesabından yayınladı.

Proje kapsamında ağaç katliamının yapılacağını iddia eden DW, "Hükümet İstanbul'u adaya çevirecek, on binlerce insan yerinden edilecek" ifadelerine yer verildi. "Erdoğan'ın rüyası bir çevre kabusu" ifadelerini kullanan Alman DW, "Kanal İstanbul, içme suyunu kirletebilir, deniz ekosistemine zarar verir" gibi yetkililer tarafından çokça kez yalanlanan ve aslı astarı olmayan iddiaları da kullandı.

Videoda görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay da DW ile benzer ithamlarda bulunarak, "Sadece Sazlıdere Barajı tamamen yok olmayacak. Terkos Gölü'nü besleyecek dereler kesilecek" dedi.

Bakan'ın yalanladığı iddia yeniden gündemde

DW ayrıca Kanal İstanbul'a başta mega kentte yaşayan çoğunluk olmak üzere ülkede yaşayan pek çok kişinin karşı olduğunu iddia ederek, "Coğrafya sonsuza kadar değişecek" dedi.

Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Anket yapıyoruz. Kanal İstanbul'a yüzde 48 'fayda sağlar' diyor. Yüzde 42 de 'zarar verir' diyor. Yüzde 10'u ise 'ne yarar verir, ne zarar verir' diyor. Teknik bir konuyu kötü siyasetine alet eden bir kesim var maalesef. Son derece gelir getirecek bir şey" demişti.