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Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başladı

Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başladı

Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı.

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HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi Cezayir'den yüklediği sıvı doğal gazı (LNG) Ertuğrul Gazi'ye aktarıyor.

Gemiden gemiye yapılan transferin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakledecek. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.

Nakledilen LNG'yi üzerindeki ünitelerde gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabiliyor.

295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin, gaz olarak depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.
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