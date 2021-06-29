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Türkiye 29 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 29 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 229 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, can kaybı 49 bin 687 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Haziran 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 229 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 510 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 53 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e çıktı.

Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı 49 bin 687, ağır hasta sayısı 730 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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