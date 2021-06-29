Türk Hava Yolları pandemiye rağmen zirvede yer aldı

Fransızca yayın yapan Air Journal isimli haber sitesi, Türk Hava Yolları'nın pandemiye rağmen ortaya koyduğu başarıyı sayfalarına taşıdı.

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Fransız haber sitesi Air Journal, Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde gösterdiği başarıyı haberleştirdi. Haberde, Türk Hava Yolları'nın likiditeyi korumak, maliyetleri yönetilebilir bir seviyede tutmak ve "yeni normale" uyum sağlamak için bir dizi 'çevik' önlem sayesinde koronavirüs pandemisi sırasında özellikle iyi bir performans sergilediği belirtildi.

"En yakın rakibinin iki katı"

THY'nin nisan ayında günde 685 uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken bu uçuş sayısının en yakın rakibi Lufthansa'nın iki katı olduğu duyuruldu.

Öte yandan 2020 yılında Türk Hava Yolları'nın %71'lik "etkileyici" bir yük faktörü ile 28 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi.

"Pandemiye rağmen iyi bir performans sergiledi"

Yapılan haberin çevirisi olarak şu ifadeler yer aldı:

"Türk Hava Yolları ve Kargo kolu, likiditeyi korumak, maliyetleri yönetilebilir bir seviyede tutmak ve "yeni normale" uyum sağlamak için bir dizi "çevik ”önlem sayesinde Covıd-19 pandemisi sırasında özellikle iyi bir performans sergiledi.

"Belirsizlik döneminde 'sağlam ağını' korudu"

İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Ulusal taşıyıcısı ve özel yük iştiraki Turkish Cargo, 2020 mali yılını 6.7 milyar dolar (bir önceki yılın %50'sinde) gelirle ve” sadece "836 milyon dolar net zararla" başarıyla " tamamladı. Bu belirsizlik döneminde, Türk Hava Yolları da "sağlam ağını" koruyabildi.

"Lufthansa'nn neredeyse iki katı"

Eurocontrol'e göre, Nisan ayında günde ortalama 685 uçuş gerçekleştirdi, "Avrupa'daki en yakın rakibi Lufthansa'nın neredeyse iki katı ". 2020 yılında Türk Hava Yolları, %71'lik "etkileyici" bir yük faktörü ile 28 milyon yolcu taşıdı.

Şu anda, Star Alliance şirketi 179 uluslararası varış noktasına uçuyor ve yeni İstanbul havaalanı da "zirvede kaldı": %68 trafik kaybıyla bile, Mart 2021'de Avrupa'nın en iyi performans gösteren Havalimanı oldu ve 616 kalkış ve varış uçuşu ile Türk Hava Yolları bir basın açıklamasında bulundu.

"Avrupa'nın en işleği, dünyanın en iyi 5 havayolundan biri"

Havacılık sektörü 2020 yılında sert bir darbe almasına ve bugüne kadarki en ağır kayıplarına maruz kalmasına rağmen, Türk Hava Yolları diğer havayollarına kıyasla iyi bir iş performansı ile öne çıktı. CAPA'ya göre, havayolu şirketi "pandemi sırasında Avrupa'nın en işlek havayolu şirketi ve dünyanın en iyi beş havayolundan biri olarak kendini kanıtladı."

Bu başarı "maliyet azaltma faaliyetlerine dayanır, kapasite" yatırım harcamaları azaltma ve Etkin Yönetim hükümeti tarafından veya (ek 7 milyar USD civarında gelecek yıllarda Türk Hava Yolları uçak finansman ihtiyacı azaltacaktır”olan “Boeing ve Airbus ile filo büyümesi üzerine imzalanan anlaşmalar) put Türk Hava Yolları bahsetmiyorum bile yardım açıklar.

"Bu süreçte meslektaşlarımızın hiçbiriyle ayrılmadık"

“Avrupa'nın en iyi performans gösteren ulusal havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değil. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı, İlker Aycı attık birçok adımların yanı sıra, "özel personel bizim için bu başarı borcumuz var. ”dedi. “Diğer havayolları işten çıkarmalar yapmak zorunda kalırken, bu süreçte meslektaşlarımızdan hiçbiriyle ayrılmadık. Aksine, tüm Türk Hava Yolları çalışanları, rol ve sorumluluklarına bağlı olarak %50'ye varan ücret indirimlerini kabul etmişlerdir. Halkımız arasındaki olağanüstü birlik duygusu, Türk Hava Yolları'nı birbirinden ayıran şeydir: birlikte, bir aile olarak, bu kriz sırasında Türk Hava Yolları ailesinin hiçbir üyesinin geride kalmayacağına karar verdik. "

Türk Hava Yolları da pandemiyi kargo operasyonlarını ölçeklendirmek için bir fırsata dönüştürdü ve yolcu uçaklarının 50'si kargo filosunun kapasitesini artırmak için yeniden yapılandırıldı. Turkish Cargo, "dünyanın ilk beş Hava Kargo şirketinden biri ve altıncı büyük kargo şirketi" olmayı başardı; 2009 yılında %0.6'dan 2020'de %4.7'ye yükselen toplam küresel navlun geliri içindeki pazar payını artırdı. Şubat 2021'de, dünya çapında her 20 kargo uçuşundan biri Turkish Cargo tarafından gerçekleştirildi.

"Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzeme gönderdi"

Böylece Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlara 45 milyondan fazla Covıd-19 aşısı da dahil olmak üzere 50.000 ton tıbbi malzeme tedarik edebildi. Ayrıca, dünyanın en büyük hava kargo tesislerinden biri olan SmartİST de dahil olmak üzere yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler geliştirilmiştir (bu yıl açılması planlanmaktadır). İstanbul Havalimanı'nda bulunan bu tesis, malları daha hızlı işlemek ve teslim etmek için dronlar ve otomatik robotlar gibi modern teknolojileri kullanıyor."