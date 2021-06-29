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HABER /  DÜNYA

İsrail alan olmazsa 800 bin koronovirüs aşısını imha edecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail alan olmazsa 800 bin koronovirüs aşısını imha edecek

İsrail'in başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha etmek zorunda kalacağı bildirildi.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre; Tel Aviv yönetiminin elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bulunuyor.

Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı, bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.

Haberde İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv yönetimi BioNTech-Pfizer aşısı almıştı.

Filistin ile takas etmek istemişti

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti. Karşılığında ise Filistin'in BioNTech-Pfizer'den eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail'e gönderilecekti. Filistin yönetimi, İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

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