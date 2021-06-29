İsrail alan olmazsa 800 bin koronovirüs aşısını imha edecek

İsrail'in başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha etmek zorunda kalacağı bildirildi.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre; Tel Aviv yönetiminin elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bulunuyor.

Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı, bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.

Haberde İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv yönetimi BioNTech-Pfizer aşısı almıştı.