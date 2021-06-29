Covid 19 Delta varyantı Rusya'nın başına bela oldu! Koronavirüs ölümleri rekor kırdı

Dünyayı etkisi altına alan Delta varyantı nedeniyle Rusya'daki vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ederken, alınan önlemler bir türlü işe yaramıyor. Ülkede günlerdir üst üste can kaybı rekorları yaşanırken aşılamayla ilgili çarpıcı bir detay da dikkatleri çekti.

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Delta varyantının giderek yayılmasıyla birlikte görülmemiş bir vaka artışı yaşayan Rusya'dan korkutan bir haber daha geldi. Ülkede koronavirüs salgınının başından beri görülen en yüksek Kovid-19 can kaybı gerçekleşti.

Delta etkisiyle salgında üçüncü dalgayı yaşayan Rusya'da bir günde gerçekleşen en yüksek koronavirüs ölümü rekoru 652 kişiyle kayıtlara geçti. Ülkede daha önceki en yüksek ölüm sayısı 635 ile salgının ikinci dalgasında 24 Aralık 2020 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Önemli kentler ölüm rekorları kırıyor

Euro 2020'deki bazı maçlara ev sahipliği yapan ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg'da gevşetilen önlemlerle birlikte son 24 saatte 119 can kaybı gerçekleşti. Başkent Moskova ise bir önceki gün 124 ölümle rekor kırmıştı. Son 24 saatte Moskova'da 121 kişi kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşı olmayan çalışamayacak

Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alan Rusya, aşı karşıtlığının önüne geçmek için çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya'da aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalar başladı.

Zorunlu aşı kararı çıkabilir

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmalarının engellenebileceğini duyurdu ve bu kişilerin sınırlı çalışma seçeneklerine sahip olacağının altını çizdi. Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çünkü çevrelerindekiler için tehdit oluşturuyorlar.'

Aşıya şüpheyle bakanlar çoğunlukta

Öte yandan Rusların büyük bir bölümü bu açıklamalara rağmen aşıya şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor. CNN International'da yer alan habere göre Rusların yüzde 62'si ülkelerinde üretilen Sputnik aşısıyla aşılanmak istemiyor.

Rusya'nın resmi sağlık kuruluşu Rospotrebnadzor'un Başkanı Anna Popova, gerekirse aşıyı Moskova dışında da zorunlu kılarız derken Rusların Sputnik V aşısına olan güvensizliği bağımsız bir araştırma şirketinin anket sonuçlarıyla ortaya çıktı. Ankete göre Ruslar ken aşılarına güvenmiyor ve halkın en az yüzde 62'si aşılanmak istemiyor.