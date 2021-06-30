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Elmalı Davası Tarkan'a isyan bayrağı çektirdi! Kendime gelemiyor

Elmalı Davası Tarkan'a isyan bayrağı çektirdi! Kendime gelemiyor

Çizdikleri resimler ve mektupla yaşadıkları cinsel tacizi anlatan çocuklar Türkiye'yi sarstı. Elmalı davası kararına bir tepki de ünlü sanatçı Tarkan'dan geldi. Tarkan bakanlığa da isyan etti.

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Türkiye'yi sarsan Elmalı Davası kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, "beni çok sarstı' dedi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Tarkan, şunları yazdı:

-Bugün hepimizin kanını donduran Elmalı davası konusu beni de çok sarstı. Kendime gelemiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'konuyu takip ediyoruz' demesi ise çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü biliyoruz bunlar her zamanki altı boş laflar vaatler.

-Bu kaçıncı takipsiz kalan dava ve bunlar kaçıncı cezası verilmeyen, serbest bırakılan sapıklar. İcraat istiyoruz, sonuç istiyoruz artık. Çocuklarımıza sahip çıkmanızı, bu sapıklardan korumanızı istiyoruz. Yeni hukuki düzenlemelerle çocuk istismarlarının ivedilikle önüne geçilmesini, bu iğrenç mahlukların çok ağır cezalarla cezalandırılmalarını istiyoruz.

-Her geçen gün bir çocuğun daha çocukluğu, safiyeti, hayatı, geleceği elinden alınıyor. Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapılmalı. Ben de bu ülkenin bir bireyi olarak bu utanç verici konunun çözülmesi için ne gerekirse yapmaya hazırım. 

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