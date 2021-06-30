Elmalı davası avukatı Gülşah Ekin Taş : Bu çizdikleri resimler ne ki...

ELMALI Davası'nda mağdur çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, "görseniz uyuyamazsınız' diyerek çocukların halini anlattı.

Abone ol

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması büyük tepki aldı. Çocukların avukatı UCİM Türkiye Hukuk Kooradinatörü Avukat Gülşah Ekin Taş, yaşananları anlattı. Taş olayın ortaya çıkışını şöyle aktardı:

'Aile boşanmış bir aile. Kız çocuğu annenin yanında yaşıyor, oğlan çocuğu da babanın yanında yaşıyor. İstismarcı anne de sonradan evleniyor ve aslında hükümlü. Açık cezaevinde olduğu için ara ara dışarı çıkıyor ve eve geliyor. Bir süre sonra kardeşler birbirini görsün diye oğlan çocuğunu kız çocuğunun yanına götürüyorlar. Aslında kız çocuğu yıllardır istismara maruz bırakılıyor ama oğlan çocuğu da maruz bırakıldığında olay ortaya çıkmaya başlıyor.

-Sonrasında çocuklar babannenin yanında kalmaya başlıyorlar ve maruz bırakıldıkları istismarı bu aşamada anlatıyorlar. Burada annenin ve üvey babanın nitelikli bir istismarının mevcut olduğu anlaşılıyor ve bu dosya 3 sanıklı bir dosya. Bir de dayının, çocuklara yaptığı istismar mevcut fakat biz çocuğun çocuğa olan istismarı dosyalarına katılmadığımız için 13 yaşında olan bu dayıyı hiç dile getirmedik. Çocuklar dedenin ve teyzelerin de fiziksel istismarına maruz bırakılıyorlar, çocuklara telefon kabloları ile şiddet uyguluyorlar. Tüm bunları dinledikten sonra babanne çocukları psikoloğa götürüyor. Psikolog eşliğinde de tüm bu istismarlar, çocukların önceden çizdiği resimler ortaya çıkıyor ve dava bu şekilde başlıyor.

-"Davanın ilk celsesi 14 saat sürdü. Sanık olması gereken kişilerin tanık olduğu bir duruşmaydı bu. İlk celse tutuklandılar. Öz annenin savunmasının en dikkat çekici noktalarından biri; büyük olan kardeşin yani oğlan çocuğunun öz babasının dolduruşa geldiği ve iftira attığı yönündeydi. Unuttukları bir şey vardı. Karakolda, savcılıkta ve mahkemede verdikleri beyanlar arasında hiçbir benzerlik yok, her şey çelişkili ! İlk celse biliyorsunuz ki sanıkları sorgulama hakkımız bulunuyor. Verdikleri yanıtların hepsi tutarsızdı. Mahkemenin neden bu sanıkları tutuksuz yargıladığına yönelik hiçbir geçerli veya bilinen neden yok elimizde.

-Çocukların verdikleri ifadeler ise o kadar net ve anlaşılır ki. Medyada yanlış bilgiler mevcut. Bu insanlar Ocak ayından beri tutuksuz yargılanıyorlar. Sadece ilk celsede, 2020 Ekim ayında tutuklandılar, o da delilleri karartma suçundandı; istismar suçundan dolayı değil. Bu bilgi kirliliğinin düzeltilmesi lazım. Aylardır tutuksuzlar ve başka çocuklar için tehlike arz ediyorlar. Kendi çocuğuna acımadan ve hiç düşünmeden sistematik bir şekilde nitelikli istismarda bulunan bir anne var ve şu an serbest olması inanılmaz üzücü bir durum".