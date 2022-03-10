Aman dikkat bugün başladı günlerce sürecek! 'Oldukça zor bir durum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Astrolojik olarak Merkür; iletişim, ifade, konuşma, yazma, karar verme, elektronikler, haberleşme, seyahatler, kardeşler, ticaret ile ilgili konularla temsil edilir. Ve 27Marta kadar bu konularda ki atmosfer biraz daha balık burcunun temsil ettiği konularla işleyecek demektir.