Aman dikkat bugün başladı günlerce sürecek! 'Oldukça zor bir durum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür 10 Martta burç değiştirerek Balık burcuna geçiş yapacak ve 27 Marta kadar bu burçta seyahat edecek.
Astrolojik olarak Merkür; iletişim, ifade, konuşma, yazma, karar verme, elektronikler, haberleşme, seyahatler, kardeşler, ticaret ile ilgili konularla temsil edilir. Ve 27Marta kadar bu konularda ki atmosfer biraz daha balık burcunun temsil ettiği konularla işleyecek demektir.
Balık burcu ise astrolojide; hayaller, yaratıcılık, yalnız kalma, dağılma, ruhsal konular, korkular, kendini adamak, yardım etmek, merhamet göstermek ile ilgilidir.
Konunun detaylarına geçmeden önce bilmelisiniz ki Merkür, Balık burcunda zarar konumdadır. Buradan da şunu anlıyoruz Merkür’ün temsil ettiği konulardan fayda sağlamak biraz zorlaşacak.