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Konya'da ekipleri şaşırtan düzenek! Kollarına ve ayaklarına bantlı halde bulundu

Konya'da ekipleri şaşırtan düzenek! Kollarına ve ayaklarına bantlı halde bulundu

KONYA’nın Ereğli ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için görüntü aktarıcı kamera ve ses alıcı düzenekle yakalandı.

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Olay, Ereğli ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın motorlu taşıtlar sınavına üzerinde sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla girdiği ihbarı üzerine okula sevk edildi.

Okula gelen polis ekipleri, kopya çekmek için düzenek kurduğu iddia edilen T.Y.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan kontrolde şahsın, gömleğin arasında gizli dikim yapılmış halde 1 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 1 adet ses alıcı kulaklık, 1 adet sim kartı bulunan internet sağlayıcı wifi düzeneği, 1 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi. Şahsın düzeneği kollarına ve ayaklarına bantladığı belirlendi.


Konya çetesi Adana'da yakalandı
Şüpheli şahsın verdiği ifadesinde düzeneği kendi üzerine yerleştiren şahısla yazın tanıştığını ve 8 bin lira karşılığında ses ve görüntülü düzenekle yardımcı olduğunu söyledi. Verilen ifadeden yola çıkan polis ekipleri, tespit ettiği aracı Adana'da durdurularak içindeki 2 şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada, 2 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 adet ses alıcı kulaklık, 2 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs 6114 sayılı ÖSYM Kanununa muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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