Rusya Ukrayna zirvesi zor geçti bakanların yüz ifadeleri, bileklik ve tespih olay
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin 15. gününde iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ilk temas Antalya'da gerçekleşiyor. Toplantı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb'in asık suratı ve kolundaki bileklikler dikkat çekti. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kravatlı olarak katılırken Kuleb' kravat takmaması dikkat çekti. Zirve sürerken Kremlin, Kiev'in Putin-Zelenskiy görüşmesi için talepte bulunduğunu açıkladı.
RUSYA-Ukrayna savaşı 15. gününe girerken savaşı bitirecek görüşme Antalya'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb bugün Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü toplantıda masaya oturdu. Dünya toplantıdan, Ukrayna’daki dramı durduracak adım bekliyor. Ancak toplantı öncesi kameralara çok ilginç detaylar katıldı. Kremlin, Kiev'in Putin-Zelenskiy görüşmesi için talepte bulunduğunu açıkladı. İşte Dünyanın barış beklediği toplantıdan çarpıcı ayrıntılar...
Rusya ve Ukrayna hükümetleri savaşın başladığı günden bu yana ilk kez bugün Antalya'da karşılıklı olarak masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya geldi.
Kritik toplantı Antalya-Belek’teki Regnum Carya Oteli’nde yapılıyor. Toplantıda her iki bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da olmasını istediği için, Çavuşoğlu da ev sahibi olarak toplantıya katılıyor.
Kritik zirveden yansıyan ilk fotoğraflarda Ukrayna heyetinin dik gözlerle Rus heyetini sözmesi dikkat çekti. Ukrayna heyeti gözlerini kameralardan kaçırırken Rus Bakan Lavrov ve ekibi kameralara poz verdi.