AVM'ler kaçta kapanıyor 10 Mart AVM açılış-kapanış saati

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı gece yarısı başladı ve etkisini giderek arttırıyor. Günler öncesinden duyurulan kar yağışı tedbirler kapsamında AVM'ler kaça kadar açık, 10 Mart AVM kapanış saati ne araştırmaları da başladı. Bugün İstanbul'da AVM'ler saat 18.00'de kapanacak.

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İSTANBUL'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı ve etkisini arttırıyor. Günler öncesinden yapılan kar yağışı uyarısının ardından İstanbul Valiliği'nde ard arda tedbirler gelmeye başladı. Birçok vatandaş bugün AVM'ler açık mı, AVM'ler kaça kadar açık araştırması yapmaya başladı. Bugün AVM'ler saat 18.00'e kadar açık olacak.

AVM'ler kaça kadar açık: İstanbul Valiliği'nin AVM'ler ile ilgili aldığı bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği sosyal medyada dolaşan Karla Mücadele belgesinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yaptı.

İşte İstanbul Valiliği'nin AVM açıklaması:

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.