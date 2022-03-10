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Prens William'dan Ukrayna savaşı için skandal ırkçılık kokan sözler

Prens William'dan Ukrayna savaşı için skandal ırkçılık kokan sözler

Ukrayna'daki savaş için Avrupa'dan ırkçılık sözleri gelmeye devam ediyor. Prens William Ukrayna savaşının sorulması üzerine "Afrika'da Asya'da savaş ve kana alışırız" dedi.

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Prens William ve eşi Kate Middleton, Londra'da bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gönüllülerle bir araya gelen çift, İngiltere'de devam eden yardımları inceledi.

Prens William'ın burada Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı yorum tepkilere neden oldu.

Prens William, Avrupa'da değil de Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını söyledi. William daha sonra Ukrayna'ya seslenerek, "Hepimiz arkanızdayız" dedi.

Prens William daha sonra, yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini belirterek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" ifadesini kullandı.

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