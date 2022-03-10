İngiltere'den Abramoviç'e yaptırım kararı: Chelsea dahil tüm mal varlığı donduruldu

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine dahil ederek ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından peş peşe yaptırım haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine dahil ederek ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Londra, ayrıca Rosneft Başkanı İgor Seçin ve Rus insanları Oleg Deripaska ve Platon Lebedev'e de yaptırım uyguladı. İngiltere ayrıca Alexey Miller, Andrey Kostin, Nikolay Tokarev'in de yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Roman Abramovich, Chelsea’nin satışından elde edeceği tüm geliri Ukrayna’daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıklamıştı.