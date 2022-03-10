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Muş'ta zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar depodan çıktı

Muş'ta zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar depodan çıktı

Muş’ta zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, raflarında tek bir 5 litrelik yağ dahi bulundurmayan A101 marketler zincirinin deposunda ayçiçek yağı tespit etti.

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Muş’ta zabıta ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından stokçulara ve zincir marketlerdeki etiket fiyatlarına karşı yürütülen denetimler devam ediyor.

Marketlerde rafları inceleyen ekipler, kasa ve etiket fiyatlarını da karşılaştırarak fiyat uyuşmazlığına fırsat vermiyor. Denetim sırasında Zabıta Müdürü Mehmet Göçmen, A101 market raflarında 5 litrelik yağ olmadığını görünce market yetkililerine yağ bulunup bulunmadığını sordu.

Çalışanın stokta yağ olmadığını belirtmesi üzerine market yetkilisiyle birlikte depoda inceleme yapıldı. Depoda denetim yapan zabıta ekibi, 5 litrelik yağlar tespit etti. Ekiplerin tespit ettiği yağlarla ilgili market hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, bazı ürünlerde fiyat belirtmeyen marketlere de tutanak tutulurken, ekiplerin kent genelinde stokçuluk yapanlara karşı denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

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