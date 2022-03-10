Fındıkkıran ve Kuğu Gölü'nün bestecisi Çaykovski'yi Rus diye programdan çıkardılar Tepki yağdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerekçe göstererek Rusya'ya ekonomik yaptırımların yanı sıra sanat ve edebiyatta da engellemeler yapılıyor.

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Britanya'daki Cardiff Filarmoni Orkestrası ve Japonya'daki Chubu Filarmoni Orkestrası, Ukrayna gerekçesiyle Rus besteci Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü programlarından çıkardıklarını açıkladı.

Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara eşlik eden kültürel boykot, bugünkü gelişmelerle hiçbir ilgisi olmayan ve insanlığın evrensel mirasına ait olan isimleri de kapsayarak akıldışı boyutlarda ilerliyor. Son olarak, 1840-1893 arasında yaşayan, özellikle Kuğu Gölü ve Fındıkkıran baleleriyle tüm dünyada sevilen romantik dönem bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski, orkestra programlarından çıkarılıyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımların başını çeken ülkelerden Britanya'nın Galler bölgesi başkenti Cardiff'in filarmoni orkestrası, bu ayki programından Çaykovski'yi çıkardığını duyurdu.

18 Mart'taki konserden Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü çıkarma kararına ilişkin açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ışığında, Cardiff Filarmoni Orkestrası, St. David's konser salonu ve konferans merkeziorganizasyonuyla anlaşarak, 1812 Uvertürü içeren programın şu anda uygunsuz olduğu görüşündedir" denildi.

Napolyon'un işgaline karşı Rusya'nın savunulmasını kutlayan 1812 Uvertürü, topçu yaylım ateşi canlandırmasıyla tanınır. Orkestra, Çaykovski yerine ABD'li besteci John Williams'ın Kovboylar Uvertürü ve Çek besteci Antonín Dvořák'ın 8 Numaralı Senfonisi'ni çalacak.

Newsweek'e konuşan Cardiff Filarmoni Orkestrası Direktörü Martin May, şu izahatı getirdi:

"Konserle ilgili kararı büyük ölçüde mevcut duruma dayanarak aldık. Orkestranın bir üyesinin ailesi, Ukrayna'daki duruma doğrudan müdahil ve biz de kısa vadede buna saygı göstermeye çalışıyoruz. Programın parçası olarak şu anda özellikle iki askeri temalı parçanın (Slav Marşı ve 1812 Uvertürü) uygunsuz olduğunu düşünüyoruz."

Çaykovski'nin 'Küçük Rus' başlıklı 2 Numaralı Senfoni'sinin de Ukraynalılar için 'saldırgan' kabul edildiğini sözlerine ekleyen May, diğer Rus bestecilerin yer aldığı yaz ve sonbahar konser programlarında şimdilik herhangi bir değişiklik planlamadıklarını söyleyerek "Bu, en iyi niyetle verilmiş bir kerelik bir karardır" dedi.

Karar, sosyal medyada büyük tepki çekti.