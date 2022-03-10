BIST 2.050
DOLAR 14,77
EURO 16,38
ALTIN 946,22
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Fındıkkıran ve Kuğu Gölü'nün bestecisi Çaykovski'yi Rus diye programdan çıkardılar Tepki yağdı

Fındıkkıran ve Kuğu Gölü'nün bestecisi Çaykovski'yi Rus diye programdan çıkardılar Tepki yağdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerekçe göstererek Rusya'ya ekonomik yaptırımların yanı sıra sanat ve edebiyatta da engellemeler yapılıyor.

Abone ol

Britanya'daki Cardiff Filarmoni Orkestrası ve Japonya'daki Chubu Filarmoni Orkestrası, Ukrayna gerekçesiyle Rus besteci Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü programlarından çıkardıklarını açıkladı.

Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara eşlik eden kültürel boykot, bugünkü gelişmelerle hiçbir ilgisi olmayan ve insanlığın evrensel mirasına ait olan isimleri de kapsayarak akıldışı boyutlarda ilerliyor. Son olarak, 1840-1893 arasında yaşayan, özellikle Kuğu Gölü ve Fındıkkıran baleleriyle tüm dünyada sevilen romantik dönem bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski, orkestra programlarından çıkarılıyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımların başını çeken ülkelerden Britanya'nın Galler bölgesi başkenti Cardiff'in filarmoni orkestrası, bu ayki programından Çaykovski'yi çıkardığını duyurdu.

18 Mart'taki konserden Çaykovski'nin 1812 Uvertürü'nü çıkarma kararına ilişkin açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ışığında, Cardiff Filarmoni Orkestrası, St. David's konser salonu ve konferans merkeziorganizasyonuyla anlaşarak, 1812 Uvertürü içeren programın şu anda uygunsuz olduğu görüşündedir" denildi.

Napolyon'un işgaline karşı Rusya'nın savunulmasını kutlayan 1812 Uvertürü, topçu yaylım ateşi canlandırmasıyla tanınır. Orkestra, Çaykovski yerine ABD'li besteci John Williams'ın Kovboylar Uvertürü ve Çek besteci Antonín Dvořák'ın 8 Numaralı Senfonisi'ni çalacak.

Newsweek'e konuşan Cardiff Filarmoni Orkestrası Direktörü Martin May, şu izahatı getirdi:
"Konserle ilgili kararı büyük ölçüde mevcut duruma dayanarak aldık. Orkestranın bir üyesinin ailesi, Ukrayna'daki duruma doğrudan müdahil ve biz de kısa vadede buna saygı göstermeye çalışıyoruz. Programın parçası olarak şu anda özellikle iki askeri temalı parçanın (Slav Marşı ve 1812 Uvertürü) uygunsuz olduğunu düşünüyoruz."

Çaykovski'nin 'Küçük Rus' başlıklı 2 Numaralı Senfoni'sinin de Ukraynalılar için 'saldırgan' kabul edildiğini sözlerine ekleyen May, diğer Rus bestecilerin yer aldığı yaz ve sonbahar konser programlarında şimdilik herhangi bir değişiklik planlamadıklarını söyleyerek "Bu, en iyi niyetle verilmiş bir kerelik bir karardır" dedi.
Karar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

YouTube ve podcast yayıncısı Steven Crowder, "Anladım, Putin'i sevmiyorsunuz, ben de... Ama Çaykovski'yi niye iptal ediyorsunuz. Adam yüz yıldan uzun süredir ölü. Sanırım ölüler bile iptalden muaf değil" dedi.

İlgili Haberler
Antalya'da kritik zirve! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da! Rusya Suriye'de zora girdi Montrö kuralı en çok orayı zorlayacak Gözler kritik zirvede! Asıl hedefimiz Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi kapıyı açtı 1200 Rus Ziraat Bankası'nda hesap açtı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya Ukrayna zirvesi zor geçecek bakanların yüz ifadeleri, bileklik ve tespih olay
Foto Galeri Rusya Ukrayna zirvesi zor geçecek bakanların yüz ifadeleri, bileklik ve tespih olay Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kontak kapatan şoförler Ankara'da vatandaşı mağdur etti: Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama...
Kontak kapatan şoförler Ankara'da vatandaşı mağdur etti: Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama...
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Muş'ta zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar depodan çıktı
Muş'ta zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar depodan çıktı
TOKİ yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
TOKİ yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
İngiltere'den Abramoviç'e yaptırım kararı: Chelsea dahil tüm mal varlığı donduruldu
İngiltere'den Abramoviç'e yaptırım kararı: Chelsea dahil tüm mal varlığı donduruldu
Hayal Köseoğlu kimdir kaç yaşında boyu ve kilosu kaç?
Hayal Köseoğlu kimdir kaç yaşında boyu ve kilosu kaç?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği!
Tartışılan hakem kararı! MHK Başkanı: Tamamen ben sorumluyum
Tartışılan hakem kararı! MHK Başkanı: Tamamen ben sorumluyum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çağrı: Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çağrı: Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun
Dünyada ve Türkiye'de yapılan sayılı işlemlerden birisi! 495 gramlık bebeğe nakil yapıldı
Dünyada ve Türkiye'de yapılan sayılı işlemlerden birisi! 495 gramlık bebeğe nakil yapıldı