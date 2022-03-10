Tartışılan hakem kararı! MHK Başkanı: Tamamen ben sorumluyum

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündeme damga vuran hakem kararına ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Gündoğdu "Bunun arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisi yok. Hiç kimseden talep gelmedi. Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum." dedi.

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MHK'nin Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili aldığı karar çok konuşulmuştu. Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıktı. Gündoğdu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz.

-Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik.

-Bunun arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisi yok. Hiç kimseden talep gelmedi. Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum.