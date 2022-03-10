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TFF resmen duyurdu! Liglere kar tatili geldi: Hangi maçlar oynanmayacak?

TFF resmen duyurdu! Liglere kar tatili geldi: Hangi maçlar oynanmayacak?

TFF, olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

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Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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