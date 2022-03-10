İkiyüzlü Putin! Gece doğum ve çocuk hastanesini vurdu sabah o çocukları evlat edineceğini açıkladı
RUSYA Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurdu. Hastane kullanılamaz hale gelirken görüntüler yürek dağladı. Dünyadan yükselen 'bu bir savaş suçu" tepkilerinin ardından Rus lider büyük bir ikiyüzlüğe imza atarak tepkileri dindirmeye çalıştı. Putin, Ukrayna'da anne babalarını katlettiği çocukları evlatlık alacağını ilan etti...
Rus bombaları savaşın 15. gününün ilk saatlerinde Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı "vahşet" olarak nitelendirdi. Saldırının ardından bina harabeye döndü. Dünya ayağa kalkarken, Putin büyük bir ikiyüzlülüğa daha imza atarak, Ukrayna'da anne ve babalarını öldürdüğü çocukları evlatlık olarak alacağını açıkladı.
Rus bombaları bu kez bir çocuk hastanesi hedef aldı. Çok sayıda kişi yaralandı, geriye enkaz yığını kaldı. Hastane harabeye döndü. Yaralılar sedyeyle taşındı. O sırada Ukrayna askerleri de kurtarma çalışmalarına yardım etti.
Saldırıdan saatler sonra bile hastaneden dumanlar yükselmeye devam etti. Binanın içerisinde çekilen görüntüler saldırının şiddetini ortaya koydu. Saldırının ardından çocuk hastanesinin kullanılamaz hale geldiği ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı vahşet olarak niteledi. Zelenski, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir. Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız" dedi.