İkiyüzlü Putin! Gece doğum ve çocuk hastanesini vurdu sabah o çocukları evlat edineceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı vahşet olarak niteledi. Zelenski, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir. Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız" dedi.