Antalya zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama! Gayet medeni bir toplantı oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya zirvesi sonrası Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. "Tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. İki tarafta görüşlerini söyledi ancak kimse sesini yükselmedi, bir gerginlik yaşanmadı" diyen Çavuşoğlu, barış için gayretlerinin süreceğini söyledi.

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Antalya'daki tarihi zirve sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Yıkımın bir an önce durdurulması için çaba gösteriyoruz. Bu savaşın devam etmesi halinde kaybedenin ilk masum siviller olacağını vurguluyoruz. Bu savaştan bölge sakinleri de dahil herkes zarar gördü ve görmeye devam edecek.

- Her iki tarafla yoğun görüşmelerimiz oldu. Cumhurbaşkanımız her iki tarafın liderleri ile görüştü. Ben mevkidaşlarımla defalarca kez görüştüm. Tarafları ülkemizde bir araya getirdik. Bu toplantının özellikle 'Antalya Diplomasi Forumu' şeklinde düzenlenmesi ayrıca anlamlı.

- Biz bugün bu görüşmede Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla beraber kolaylaştırıcı bir rol oynadık. İnsani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün akan kan ve gözyaşı artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin kurtarılması gerektiğiniz belirttik.

İnsani koridor açık tutulmalı

- İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bugün bir kez daha vurguladık çünkü sahadaki durumu vatandaşlarımızı tahliye ederken bizzat gördük.

- Mariupol için bir ateşkes önerdik. Taraflar bunu görüşecek. Rusya şuan bölgelere girmiş durumda, Ukrayna birlikleri de orada. Burada bir eşgüdüm olmazsa sivillerin can sağlığı tehlikeye girebilir.

Bir mucize beklenmemeli...

- Bir görüşmede mucize beklenmemeli ancak bakanlar seviyesindeki bu toplantı önemli bir başlangıç. Bunun liderler zirvesinde gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Zelenski'nin böyle bir görüşmeye hazır olduğu, Putin'in ise prensip olarak böyle bir görüşmeye karşı olmadığı belirtildi. Putin bu fikrini Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede de belirtmişti.

Ukrayna Türkiye'yi, Rusya Belarus'u istiyor

- Ukrayna bu görüşmelerin Türkiye, Rusya ise Belarus'ta olmasını istiyor. Biz severek ev sahipliği yaparız ancak önemli olan yer değil, görüşmelerin bir an önce başlaması. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de olursa ev sahipliğini tekrar yaparız. Başka bir yer seçilirse buna da memnun oluruz.

- Türkiye olarak diplomasiyi öncelik alan çabalarımızı sürdüreceğiz. Davetimizi kabul eden taraflara bize duydukları güven için huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Son derece medeni bir toplantı gerçekleşti

- Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Bir yandan savaş devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. İki tarafta görüşlerini söyledi ancak kimse sesini yükselmedi, bir gerginlik yaşanmadı.

- İki heyette de Belarus'taki müzakerelerde yer alan arkadaşlar vardı. Bakanlar düzeyindeki ilk toplantıda bütün kararlar alınamaz, bunu ben de beklemiyordum. Bunun liderler seviyesinde yapılması gerekir. İki taraf da kabul ederse biz yine ev sahipliği yaparız. İki tarafında bize güveninin devam ettiğini görüyoruz."

Krizin içinden çıkılması daha kolay bir hal alır mı?

- Bugünkü zirvenin siyasi düzeyde ilk toplantı olması en önemli konu. Bu toplantıdan tüm sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu ancak bir başlangıç yapılması gerekiyor. Görüşmeler devam ederse, güven verici adımlarla bir neticeye varılacağını düşünüyorum.

- Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve liderler zirvesine tarafların yeşil ışık yakması hatta Ukrayna'nın direkt hazır olması bizim umutlarımız artırdı.

Garantörlük teklifi geldi mi?

- Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık dahil bir çok müzakere edilen unsur var. Kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması masada. Ukrayna'nın bu durumda bazı ülkelerin garantör olması istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Kuleba bugünkü görüşmelerde bunu tekrar dile getirmiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin ilk açıklamasını ise Twitter üzerinden yaptı. Çavuşoğlu, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Formu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.