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Mithat Sancar: 2022 nevruz final yılı olacak

Mithat Sancar: 2022 nevruz final yılı olacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da bir otelde nevruz etkinliğine ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yapılması planlanan nevruz etkinliğine ilişkin, "2022 yılı nevruz ateşi demokrasi, özgürlüğe, barışa giden yolu aydınlatacak güçlü bir ateş olmalıdır ve olacaktır da. Türkiye'de demokrasi için de bu büyük bir imkan sunacaktır." dedi.

Sancar, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıda, 2022 yılı nevruz etkinliğinin bir final yılı olacağını, bu hava içinde bu bilinçle nevruzu kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliği daha ileriye taşıma ihtiyaçları olduğunu kaydeden Sancar, "Buradan çıkaracağımız güçlü irade ve yaygın birlikteliğin hem Türkiye'nin tamamına tabii ki en başta Kürt halkına özgürlük ve demokrasi kapılarını sonuna kadar açacağının fakındayız. Buradaki iradeyi Türkiye demokrasi güçleriyle buluşturmak ve ortak mücadeleyi en geniş demokrasi ittifakı çerçevesinde yürütmek HDP'nin temel politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu politikanın tek yol olduğunu savunan Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu iktidara karşı çıkışta en önemli hedef savaşa karşı ortak tutum oluşturmaktır. Geniş bir savaş karşıtı koalisyon kurmaktır. Şimdi savaşın Ukrayna üzerinden daha da yayılması tehlikesi gündemdedir. Barış da her zamankinden daha acil ve yakıcı bir talep haline gelmiştir. Adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi olmadan hiçbir yere hiçbir ülke ve bölgeye barışın gelemeyeceğini biliyoruz. Bu ittifak ve buradan çıkacak güçlü iradenin Türkiye demokrasi güçleriyle buluşması aynı zamanda büyük barış koalisyonuna da zemin sunacaktır. 2022 yılı nevruz ateşi demokrasi, özgürlüğe, barışa giden yolu aydınlatacak güçlü bir ateş olmalıdır ve olacaktır da. Türkiye'de demokrasi için de bu büyük bir imkan sunacaktır. Şimdiden kutlu olsun."

Toplantıda, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır ile HDP milletvekilleri de yer aldı.

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