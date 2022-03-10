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Yükseliş sürüyor! 10 Mart dolar 14.80'i aştı Euro da yükseliyor

Yükseliş sürüyor! 10 Mart dolar 14.80'i aştı Euro da yükseliyor

10 Mart 2022 güne 14.65'ten başlayan dolar kuru yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle 14.80'i aştı. Euro da 16.44'ü gördü. Bununla birlikte altında da yukarı yönlü hareket devam ediyor.

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Rusya-Ukrayna gerginliği piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın ve dolarda yükseliş sürüyor. 14.65'ten başladığı günde dolar kuru yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle saatler 14:02'yi gösterdiğinde 14.82'i aştı. Euro ise 16.44 TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. 

Saat 14:45 itibari ile dolar 14.81 Euro ise 16.44'den işlem görüyor. 

DXY endeksi de dün petrol fiyatlarının yüzde 13'ün üstünde değer kaybetmesiyle birlikte 99.213 seviyesinden 97.87 seviyesine indi. 

Altında da ibre yukarı yöne döndü. 10 Mart 2022 saat 14.30 itibari ile altının gramı 957,56 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.566,00, yarım altın 3.140,00 liradan alıcı buluyor.

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