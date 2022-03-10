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Damat dehşeti! Acı haber geldi

Damat dehşeti! Acı haber geldi

KONYA'dan son gelen haber korkunç! Dün damadı tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Damadı Abdullah K'nin, kızı ve kendisine yönelik bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Fatma G, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Hatice K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan Abdullah K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde dün boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hatice K. ve annesi Fatma G ile karşılaşan Abdullah K, iki kadını bıçakla yaralayarak kaçmıştı.

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