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İstanbul'da kar yağışı sonrası elektrik kesintilerine karşı Bakan Dönmez'den talimat

İstanbul'da kar yağışı sonrası elektrik kesintilerine karşı Bakan Dönmez'den talimat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin kuzeybatı illerinde başlayan kar yağışı sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Meteorolojik uyarılar doğrultusunda son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul ve çevre illerde vatandaşların enerji arzında sıkıntı yaşamaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez talimat verdi. Dönmez'in talimatı sonrası bakanlıkta kriz merkezi oluşturuldu.

Merkezdeki gelişmeleri an be an takip eden Bakan Dönmez, sahadaki gelişmelerin anlık olarak izlendiği merkezden çalışmalar hakkında sürekli bilgi alıyor. Başta Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere bölgedeki elektrik dağıtım şirketleri de kesinti olmaması için sahadaki yerini aldı.

5 bin personel ve binin üzerine araç kesintisiz mesaide
Trakya, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de toplam 4 bin 621 personel ve bin 67 araç görev yaparken, bölgelerdeki çalışan personellerin de izinleri iptal edildi. Öte yandan, TEDAŞ ve TEİAŞ başta olmak üzere bölgedeki dağıtım şirketleri AYEDAŞ, SEDAŞ, TREDAŞ ve UEDAŞ'ın hafta sonu izinlerini iptal ettiği öğrenildi.

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